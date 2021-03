Potrebbe esserci finalmente una nuova chance in NBA per Isaiah Thomas, fermo dalla fine della sua breve avventura con gli Washington Wizards nella scorsa stagione.

L’ex Celtics ha giocato con Team USA due partite di qualificazione all’AmeriCup e ora potrebbe tornare in NBA passando dalla porta principale. Su di lui, infatti, starebbero effettuando delle valutazioni due contender, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, alla ricerca di elementi di esperienza per puntellare il roster in vista del finale di stagione.

Hearing the Lakers and the Bucks are among the teams to watch if/when IT gets another shot in the league. https://t.co/X2wueyfcyq

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) March 18, 2021