Los Angeles Lakers, la nuova proprietà licenzia Jesse e Joey Buss

Nei mesi scorsi a Los Angeles è terminata ufficialmente l’era della famiglia Buss, che aveva venduto le quote di maggioranza dei Lakers al miliardario Mark Walter. Quest’ultimo, già proprietario dei Los Angeles Dodgers, si era insediato ufficialmente in giallo-viola a fine ottobre. Ci è voluto meno di un mese per la prima mossa, che sta già facendo discutere: la nuova proprietà ha infatti deciso di licenziare Jesse e Joey Buss, figli dello storico proprietario Jerry Buss, deceduto nel 2013. Jeanie Buss, che prima della vendita era a capo della franchigia, rimarrà invece nel front office.

La notizia non è stata presa bene dai due fratelli Buss, che ricoprivano rispettivamente i ruoli di Alternate Governor and Vice-President of Rresearch and Developement” (Jesse) e Assistant General Manager e CEO dei South Bay Lakers in League (Joey). I due hanno scritto una lettera a ESPN in cui si legge: “Siamo estremamente onorati di essere stati parte di questa organizzazione per le ultime 20 stagioni. Grazie alla Laker Nation per aver accolto la nostra famiglia in ogni passo del percorso. Vorremmo che le cose fossero andate diversamente per quanto riguarda il modo in cui si è concluso il nostro tempo con la squadra. In momenti come questo, vorremmo poter chiedere a nostro padre cosa penserebbe di tutto questo“.

Nonostante il licenziamento, sia Jesse che Joey manterranno le proprie quote di minoranza nei Lakers.