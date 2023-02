Los Angeles Lakers, preoccupa l’infortunio di LeBron James

In casa Los Angeles Lakers tiene banco in queste ore la grande preoccupazione per le condizioni fisiche di LeBron James. Il King ha concluso la partita di domenica contro Dallas nonostante un infortunio al piede destro apparso subito dover essere almeno oggetto di attenzione. Dopo la gara, James era stato visto uscire dal palazzetto zoppicando vistosamente e nelle scorse ore è stato annunciato che non sarà a disposizione per la partita di domani contro Memphis.

Secondo Shams Charania però i Lakers sarebbero preoccupati che a LeBron possa servire un periodo di tempo più esteso per recuperare. Non si tratterebbe quindi di un piccolo infortunio da cui recuperare in pochi giorni, ma forse addirittura ci vorrà qualche settimana. I giallo-viola stavano trovando equilibrio dopo la trade deadline e sono ora a quota 3 vittorie di fila, ad appena una gara di ritardo sul decimo posto, l’ultimo valevole per il Play-in. L’assenza di James, 29.5 punti, 8.4 rimbalzi e 6.9 assist di media, sicuramente peserà.

James miraculously played through the injury that is now expected to require multiple opinions, sources said, and the Lakers are bracing for his absence to be multiple weeks. https://t.co/zuovQ2wVzc — Shams Charania (@ShamsCharania) February 28, 2023

Su Instagram, LeBron James nelle scorse ore ha condiviso tutto il proprio disappunto con una foto del proprio piede fasciato.