Los Angeles Lakers, paura per LeBron James che abbandona il campo contro Atlanta a causa di un infortunio

I Los Angeles Lakers da oltre un mese non possono contare su Anthony Davis, per il quale i tempi di recupero si sono già allungati parecchi: nella partita che si sta ancora disputando allo Staples Center contro gli Atlanta Hawks hanno però perso anche LeBron James. La stella giallo-viola, uno dei candidati per l’MVP stagionale, ha riportato un infortunio alla caviglia destra nel corso di uno scontro con Solomon Hill.

Bron appears to turn his ankle, stays in the game and hits a three, then heads to the locker room pic.twitter.com/OdTrDW77o1 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021

LeBron ha abbandonato il campo sulle proprie gambe e i Lakers hanno già annunciato che non rientrerà. Nelle prossime ore si apprenderà se James dovrà saltare qualche partita.

LeBron James is out for the remainder of the game with a right ankle injury. — Mike Trudell (@LakersReporter) March 20, 2021

