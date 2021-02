Los Angeles Lakers, per ora niente Cousins: firmato Damian Jones

In attesa di conoscere le mosse dei Los Angeles Lakers nel lungo periodo, i giallo-viola cercano di sopperire all’assenza di Anthony Davis, che non tornerà prima dell’All Star Game, firmando con un decadale Damian Jones.

Jones, centro ex Warriors, Hawks e Suns, era stato tagliato qualche giorno fa da Phoenix dopo essere apparso in 14 partite con 1.4 punti di media. Nei giorni scorsi i Lakers erano stati accostati a lunghi di più alto blasone come DeMarcus Cousins, ora free agent, e Hassan Whiteside.

The Los Angeles Lakers have signed center Damian Jones to a 10-day contract. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2021

