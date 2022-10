Los Angeles Lakers, questa notte Russell Westbrook uscirà dalla panchina

Di Russell Westbrook in versione sesto uomo si era già parlato qualche settimana fa, quando si metteva in dubbio la sua permanenza ai Los Angeles Lakers. Brodie ha però giocato tutte e tre le partite di preseason fin qui partendo in quintetto. Le cose cambieranno questa notte, nell’ultima gara contro i Sacramento Kings prima dell’Opening Night di martedì prossimo. Westbrook partirà infatti dalla panchina per la prima volta da quando è ai Lakers. Se l’esperimento andrà bene, non è da escludere che questo diventi il suo ruolo anche durante la stagione regolare, con Pat Beverley o Dennis Schroder nello starting five al suo posto.

Se ciò dovesse accadere, sarebbe quasi un unicum nella carriera di Westbrook, che non gioca una partita partendo dalla panchina dalla sua stagione da rookie, vale a dire dal 2008. Da allora solo quintetto per il giocatore, che l’anno scorso ha disputato 78 partite con i Lakers, tutte da titolare.

There’s a hope that Westbrook can play freer and faster with ball in his hands on second unit — and have to worry less about fitting away from ball around the starting group. It is certainly an idea they’ll continue to discuss with start of regular season next week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 14, 2022