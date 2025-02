Los Angeles Lakers, scelto Alex Len come centro: tagliato Christian Wood

I Los Angeles Lakers avevano le mani piuttosto legate dopo la decisione di annullare la trade con gli Hornets per Mark Williams. Le regole NBA, per via del monte salari, impedivano ai Lakers di firmare un giocatore che, prima del buyout, avesse avuto uno stipendio superiore a 1.6 milioni di dollari in questa stagione. Alla fine la scelta è ricaduta sull’ucraino Alex Len, tagliato da Washington che lo aveva ottenuto alla trade deadline.

Len, 31 anni, era stato vicino ai Pacers prima di scegliere i Lakers che per fargli posto taglieranno Christian Wood. In questa stagione il lungo ha mantenuto solo 1.4 punti e 1.8 rimbalzi di media in 36 partite con i Sacramento Kings.

The Lakers are waiving Christian Wood to sign Len, sources tell ESPN. https://t.co/PqANIme1CE — Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2025

I Lakers dovranno fare di necessità virtù, visto che ai Playoff presumibilmente incontreranno sulla propria strada alcuni dei migliori lunghi della NBA come Nikola Jokic, Alperen Sengun, Chet Holmgren o lo stesso Anthony Davis appena ceduto.