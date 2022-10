Los Angeles Lakers, si ferma subito a lungo Dennis Schroder

Non inizia nel migliore dei modi la stagione dei Los Angeles Lakers, attesi all’esordio contro i Golden State Warriors proprio domani. I giallo-viola dovranno fare a meno almeno per 3-4 settimane di Dennis Schroder, una delle aggiunte più importanti dell’estate losangelina. Il playmaker tedesco ha subito un infortunio al pollice durante la preseason e si dovrà operare, come dichiarato da coach Darvin Ham.

Lakers guard Dennis Schroder will undergo surgery on his injured thumb and will miss three-to-four weeks, coach Darvin Ham says. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 17, 2022

Nei giorni scorsi per i Lakers si era fermato anche Russell Westbrook, ma il suo infortunio non si è rivelato nulla di grave e il playmaker potrebbe giocare addirittura contro gli Warriors. Schroder ha firmato un annuale con i Lakers, dove aveva già giocato la stagione 2020-21, dopo essere stato protagonista di EuroBasket con la Germania.