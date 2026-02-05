Los Angeles Lakers, sul perimetro arriva Luke Kennard: trade con gli Atlanta Hawks

I Los Angeles Lakers hanno deciso di intervenire in modo mirato alla trade deadline, aggiungendo al proprio roster un tiratore tra più affidabili: Luke Kennard. La franchigia gialloviola ha chiuso uno scambio con gli Atlanta Hawks, cedendo Gabe Vincent e una scelta futura del secondo giro del Draft per assicurarsi un giocatore capace di incidere immediatamente sul piano offensivo.

La mossa risponde a un’esigenza chiara. Nel corso della stagione, i Lakers hanno spesso faticato a trovare continuità dal perimetro, un limite emerso soprattutto nei momenti chiave delle partite. Kennard rappresenta esattamente il profilo cercato: un esterno che vive di tiro da tre punti: non è un caso che, anche in questa stagione, sia tra i migliori della lega per percentuale dall’arco, con il 49.7% da dietro l’arco su oltre 3 tentativi di media. Inserito in un contesto ricco di creatori di gioco come LeBron James, Luka Doncic e Austin Reaves, Kennard potrà beneficiare di spaziature migliori e di tanti tiri aperti.

Dal punto di vista dei Lakers, il costo dell’operazione è contenuto: Gabe Vincent, arrivato con aspettative importanti, non è mai riuscito a trovare continuità a Los Angeles complice anche qualche problema fisico e in questa stagione sta segnando 4.8 punti di media. Per Atlanta, invece, lo scambio offre maggiore flessibilità: gli Hawks aggiungono una scelta futura e un contratto gestibile, creando spazio per eventuali ulteriori movimenti dopo la cessione di Kristaps Porzingis agli Warriors.