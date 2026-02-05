luke kennard

Los Angeles Lakers, sul perimetro arriva Luke Kennard: trade con gli Atlanta Hawks

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Los Angeles Lakers, sul perimetro arriva Luke Kennard: trade con gli Atlanta Hawks

I Los Angeles Lakers hanno deciso di intervenire in modo mirato alla trade deadline, aggiungendo al proprio roster un tiratore tra più affidabili: Luke Kennard. La franchigia gialloviola ha chiuso uno scambio con gli Atlanta Hawks, cedendo Gabe Vincent e una scelta futura del secondo giro del Draft per assicurarsi un giocatore capace di incidere immediatamente sul piano offensivo.

La mossa risponde a un’esigenza chiara. Nel corso della stagione, i Lakers hanno spesso faticato a trovare continuità dal perimetro, un limite emerso soprattutto nei momenti chiave delle partite. Kennard rappresenta esattamente il profilo cercato: un esterno che vive di tiro da tre punti: non è un caso che, anche in questa stagione, sia tra i migliori della lega per percentuale dall’arco, con il 49.7% da dietro l’arco su oltre 3 tentativi di media. Inserito in un contesto ricco di creatori di gioco come LeBron James, Luka Doncic e Austin Reaves, Kennard potrà beneficiare di spaziature migliori e di tanti tiri aperti.

Dal punto di vista dei Lakers, il costo dell’operazione è contenuto: Gabe Vincent, arrivato con aspettative importanti, non è mai riuscito a trovare continuità a Los Angeles complice anche qualche problema fisico e in questa stagione sta segnando 4.8 punti di media. Per Atlanta, invece, lo scambio offre maggiore flessibilità: gli Hawks aggiungono una scelta futura e un contratto gestibile, creando spazio per eventuali ulteriori movimenti dopo la cessione di Kristaps Porzingis agli Warriors.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Warriors Hawks Porzingis

Warriors-Hawks, MAXI TRADE: si muove Porzingis e non solo!

Alessandro Saraceno
lebron james lakers

Lakers e LeBron James verso l’addio: separazione sempre più probabile

Alessandro Saraceno
lebron james lakers

LeBron James chiarisce il suo futuro dopo la sconfitta coi Clippers

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.