Lou Williams commenta lo storico traguardo per un giocatore che è quasi sempre uscito dalla panchina

Lou Williams ha raggiunto i 15mila punti in NBA nella super vittoria per 134 a 101 dei Los Angeles Clippers contro i San Antonio Spurs all’AT & T Center. Dopo aver segnato 15.000 punti in carriera, con ben 12.813 di quelli uscendo dalla panchina, Sweet Lou ha celebrato lo storico traguardo raggiunto.

“È una benedizione quello che sto facendo nella mia carriera. Tutti sognano di essere una superstar in questo campionato e tutti sentiamo di poterlo essere. Per me segnare 15.00 punti uscendo dalla panchina è qualcosa di incredibile. Mi sento solo fortunato di essere ancora qui e di poter continuare la mia carriera “.

