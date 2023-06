Lou Williams ha annunciato il proprio ritiro

Dopo 17 stagioni da professionista, tutte in NBA, Lou Williams ha poco fa annunciato il proprio ritiro dal basket giocato. La point guard, tre volte Sesto Uomo dell’Anno in carriera, nell’ultima stagione non ha giocato e ad ottobre compirà 37 anni.

Nel video condiviso per dare la notizia, la figlia di Williams scrive una lettera per il padre, una sorta di sommario di tutto ciò che il giocatore è stato in questi 17 anni. Lou Williams è il leader NBA All-Time per punti dalla panchina, segnati con le maglie di Sixers, Hawks, Raptors, Lakers, Rockets e Clippers. In carriera ha mantenuto 13.9 punti di media, con picchi anche oltre i 20 (22.6 nel 2017-18 con i Clippers), partendo dalla panchina 1.001 volte su 1.123.