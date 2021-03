Loyd alza i colpi nell’ultimo periodo, Stella Rossa corsara sul campo del Panathinaikos

Panathinaikos Atene – Stella Rossa Belgrado 82-86

(23-17; 17-23; 19-20; 23-26)

Pronti e via, il Panathinaikos detta legge sul proprio parquet con un 9-0 d’avvio, in cui le azioni troppo isolate e il poco cinismo al tiro della compagine serba pagano dazio contro le azioni ragionate e sfiancanti dei biancoverdi. L’ingresso di Uskokovic sblocca l’attacco ospite, ma il timeout di Kattash riaggiusta gli ingranaggi difensivi e permette agli ellenici di contenere il ritorno avversario: gli ospiti esplorano diverse opzioni, ma i “greens” non concedono spazi e vanno al primo gong sopra 23-17. Il secondo quarto prosegue sulla falsa riga del primo: gli uomini di Radonjic sono sempre lì per pareggiare il punteggio, ma puntualmente subiscono le fiammate di ritorno di Mitoglou e compagni (34-28); Loyd però insiste nell’attaccare, la squadra risponde allo stesso modo e porta il punteggio sul 40 pari alla pausa lunga.

Alla ripresa del gioco, è una lotta alla pari, con le compagini che si rispondono colpo su colpo per la prima metà del quarto, poi il Panathinaikos svolta nuovamente la partita: salgono in cattedra Hezonja e Papagiannis che costruiscono un roboante 15-0 che ridà il controllo delle operazioni agli ateniesi (59-48). Walden si erge in solitaria per spezzare il momento favorevole degli avversari: la formazione serba ritorna in corsa con 8 punti personali dell’ex-Partizan, poi tocca a Radanov firmare il vantaggio sul 59-60 che precede il quarto finale. Stavolta è la Stella Rossa ad aprire al meglio l’ultimo periodo, con un 6-0 che produce il primo vantaggio consistente della sua partita: i padroni di casa (privi di coach Kattash uscito per doppio tecnico) provano a inseguire Loyd e compagni, ma la guardia americana (9 punti di fila) tiene a bada gli avversari sul 67-75 con 3′ e mezzo da giocare. Papapetrou rimette in piedi la partita ed alza il livello della pressione nel finale di gara (76-79 a 80” dalla fine): Sant-Ross e Loyd si rispondono dall’arco, poi tocca a Lazic, dopo l’errore di Hezonja, e ancora Loyd chiudere il conto sull’82-86 finale.

PANATHINAIKOS: Sant-Ross 21, Hezonja 15, Papapetrou 14, Papagiannis 14

STELLA ROSSA: Loyd 27, Walden 14

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014