Loyd e Ponitka trascinano la Polonia: Bosnia ed Erzegovina KO e Quarti conquistati

Polonia – Bosnia ed Erzegovina 80-72
(14-23; 26-21; 22-17; 18-11)

La Polonia conquista una vittoria pesante a EuroBasket 2025, superando la Bosnia ed Erzegovina con il punteggio finale di 80-72. Una partita iniziata in salita per i biancorossi, capaci però di ribaltare il match con solidità e carattere.

La gara

Il primo quarto è stato tutto di marca bosniaca, chiuso sul 14-23 grazie alla forza sotto canestro di Jusuf Nurkic (20 punti alla fine) e alla precisione di John Roberson (19). La Polonia ha faticato a trovare ritmo offensivo, rimanendo ancorata al talento individuale di Jordan Loyd.

Dal secondo periodo la partita ha cambiato volto: la Polonia ha alzato l’intensità difensiva, trovando canestri importanti con Ponitka e Sokolowski. Il parziale di 26-21 ha riaperto la sfida, mandando le squadre all’intervallo lungo sul 40-44.

Nel terzo quarto è arrivato il sorpasso, con un Loyd incontenibile (28 punti totali) e un Ponitka dominante a rimbalzo. Il 22-17 del parziale ha portato la Polonia avanti di una lunghezza (62-61).

Nell’ultimo quarto la Bosnia ha pagato la stanchezza e la mancanza di alternative offensive oltre a Nurkic e Roberson, che è anche uscito per infortunio. La Polonia ne ha approfittato, spinta ancora da Loyd e dall’energia di Ponitka, autore di una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi. L’18-11 conclusivo ha certificato la vittoria per 80-72.

Tabellini principali

Polonia: Jordan Loyd 28; Mateusz Ponitka 19+11 rimbalzi; Michal Sokolowski 10.

Bosnia ed Erzegovina: Jusuf Nurkic 20; John Roberson 19; Edin Atic 8; Amar Gegic 8; Aleksandar Lazic 8.

