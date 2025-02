Luca Banchi annuncia l’addio alla Lettonia

Luca Banchi non sarà più il commissario tecnico della Lettonia.

Lo ha annunciato direttamente il coach toscano, attualmente anche alla guida dell’Efes. Banchi ha dichiarato, in un’intervista a BasketNews, che gli Europei 2025 saranno la sua ultima esperienza sulla panchina lettone. La nazionale baltica giocherà la competizione in casa, a Riga, sia nella prima fase che in quella a eliminazione diretta.

Non è certa, come facilmente intuibile e come spiegato dal tecnico italiano, la presenza della stella Kristaps Porzingis: dipenderà tutto dalle sue condizioni fisiche al termine della stagione NBA.