Luca Banchi ha ammesso che è stato vicino a un bis con l’Olimpia EA7 Milano

Ai microfoni di Sky Sport, Luca Banchi, attualmente free agent dopo le esperienza con Virtus Bologna e Anadolu Efes Istanbul, è tornato a parlare della trattativa che lo avrebbe potuto riportare sulla panchina dell’Olimpia EA7 Milano.

“Tutti sanno che insomma c’era la possibilità che il mio nome fosse di nuovo legato all’Olimpia, una cosa che mi riempiva di orgoglio, soddisfazione, sai, era un qualcosa che si riapriva non soltanto a livello professionale ma anche a livello emotivo, personale, emozionale. Non ci sono stati poi presupposti perché questo accadesse, altre trattative non andate a buon fine, però è una condizione che già conosco”.

“Mi è successo fin troppo spesso negli ultimi anni di dovermi prendere qualcosa in corsa però si tratta ecco di mettere alla prova le tue qualità dal punto di vista tecnico dal punto di vista morale per cercare di poi rendere questi contesti più possibili affini alle tue caratteristiche”.

Il coach ha spiegato come le esperienze nate “in corsa” siano ormai parte del suo percorso professionale, permettendogli di adattarsi e di mettere alla prova le proprie competenze sia sul piano tecnico che su quello umano. Chissà se in futuro rivedremo Luca Banchi sulla panchina dell’Olimpia EA7 Milano…

