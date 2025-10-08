Luca Banchi ha iniziato il suo “tour” da ct della Nazionale

Primi impegni ufficiali da commissario tecnico dell’Italbasket per Luca Banchi.

Presentato ufficialmente alla stampa alla fine della scorsa settimana, il tecnico toscano non ha perso tempo e si è messo subito a lavoro. L’allenatore livornese ha iniziato un “tour” delle varie società, specialmente per parlare con i giocatori e illustrare la sua idea di Italbasket. La prima tappa è stata Cremona, dove Banchi si è intrattenuto con lo staff tecnico e ha fatto una riunione con gli atleti italiani. Una visita proficua, raccontata dallo stesso ct all’ufficio stampa della società biancoblu.

La Vanoli è una realtà che da diversi anni dimostra di saper valorizzare i propri giocatori, italiani e non solo. Non bisogna dimenticare anche quanto fatto per la crescita di atleti stranieri che poi sono andati a giocare in campionati o squadre ancor più competitive. Ho apprezzato la scelta del Club di puntare su tre giocatori promettenti, che oggi ho avuto il piacere di vedere all’opera e incontrare per condividere la visione del settore Nazionali. A loro modo, sono già stati parte del programma azzurro, specialmente a livello giovanile; la speranza e l’augurio è che quest’esperienza a Cremona dia al loro gioco un impulso tale da farli diventare reali candidati per la Nazionale A.

Successivamente il “ritorno” a Milano, dove Banchi ha fatto visita all’Olimpia, sua ex squadra per due anni con la vittoria dello Scudetto nel 2014. Il ritorno, in realtà, ci sarebbe potuto essere in un’altra veste ma il tecnico toscano avrebbe rifiutato l’offerta di un anno al fianco di Ettore Messina per poi diventare head coach, come accadrà a Peppe Poeta.

Quest’oggi, invece, impegno istituzionale per il nuovo ct. Previsto un intervento davanti al Consiglio Federale convocato a Roma.