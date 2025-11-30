Luca Banchi: “Messina e Obradovic? Questo calendario uccide gli allenatori”

Al termine della partita tra Italbasket e Lituania, vinta dagli Azzurri a Klaipeda, il CT Luca Banchi ha celebrato il primo successo della sua esperienza sulla panchina della Nazionale. Poi, in conferenza stampa, l’allenatore azzurro ha detto la sua su un calendario già fittissimo tra campionati, coppe europee (spesso con doppio turno di EuroLega) e ora finestra FIBA per le qualificazioni alla World Cup.

Banchi ha utilizzato gli esempi di Ettore Messina e Zeljko Obradovic, entrambi dimissionari nell’ultima settimana, per criticare il calendario del basket europeo che “ucciderebbe”, in modo figurato, gli allenatori.

“Penso che ci siano già stati 5 cambi di allenatore finora, qualcosa che merita un approfondimento sull’approccio, il calendario e come giudichiamo vittorie e sconfitte. Se vogliamo emulare l’NBA con un calendario del genere, sfortunatamente dobbiamo anche accettare che stiamo creando le condizioni in cui perdere è più frequente. Il valore della singola partita diminuisce. Se qualcuno dice che ogni partita è importante, sono in disaccordo. Questo calendario non è umano. Giocare ogni sera, ogni partita, senza il tempo di riposare, di recuperare e di prepararsi adeguatamente. Allenatori come Messina e Obradovic hanno bisogno di tempo per lasciare la propria impronta sulla squadra. Devono creare relazioni coi giocatori, spendere tempo in palestra, passo dopo passo, e massimizzare e sviluppare il talento a loro disposizione. Un calendario del genere uccide gli allenatori“ ha dichiarato Banchi in conferenza stampa.

Foto: FIBA