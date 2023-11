Luca Banchi polemico con gli arbitri dopo Virtus-Brescia: “Indecifrabili! Niente scuse, state più attenti”

Luca Banchi ieri sera ha allenato la sua Virtus Segafredo Bologna contro la Germani Brescia nel big match di Serie A perché vedeva le due capolista sfidarsi. Alla fine le VuNere si sono impostate sui biancoblu però il commissario tecnico della Lettonia non ha apprezzato l’arbitraggio, come ha detto in conferenza stampa post partita:

“Gli arbitri si sono scusati con Hackett per il terzo fallo che gli hanno fischiato, ma non servono le scuse, bisogna stare più attenti a certe fischiate che rischiavano di estromettere dei protagonisti dalla partita. Stasera si sono affrontate due squadre che condividevano il primo posto, è stata una partita combattutissima, ma con un arbitraggio indecifrabile. Il fatto che adesso ne stiamo parlando è già un segnale negativo. Non abbiamo prodotto una grandissima pallacanestro, ma questa è stata la partita dopo il secondo double week di EuroLega ed abbiamo battuto la capolista, direi che per stasera possiamo accontentarci”.

Insomma, Luca Banchi non è rimasto per nulla soddisfatto di come gli arbitri hanno gestito la gara tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Basket Brescia. Ma l’importante per lui è comunque essere riuscito a portarla a casa, soprattutto dopo il doppio turno di EuroLega.

