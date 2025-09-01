Luca Banchi sulle regole FIBA riguardo i roster: “Dovrebbero essere di 15 giocatori”

Negli ultimi giorni a EuroBasket 2025 sono stati registrati i primi infortuni, che stanno costringendo alcuni dei protagonisti a dare forfait. Bogdan Bogdanovic è tornato negli USA dopo aver subito un infortunio muscolare nella seconda partita, la Germania oggi ha perso Johannes Voigtmann per il resto del torneo, mentre la Lettonia ha perso Arturs Zagars e Kristers Zoriks durante la gara contro il Portogallo. Siccome i roster FIBA possono contare al massimo 12 giocatori, le rispettive squadre non possono sostituire gli eventuali atleti costretti a lasciare la rassegna continentale. Luca Banchi ne ha parlato dopo la vittoria della sua Lettonia, facendosi avvocato della possibilità di allargare i roster di altri tre giocatori.

“Quando scegli i tuoi 12 giocatori, scegli i migliori. Non voglio dire i migliori in assoluto, ma sicuramente i più funzionali. Devi anche considerare la versitilità dei giocatori, quelli che possono fare più ruoli, perché devi tenere a mente che la m***a può succedere. E sfortunatamente per noi, la m***a sta succedendo. Anche troppo, e troppo frequentemente. Ma perché non dare la possibilità ad altri tre giocatori di partecipare all’Europeo o alla World Cup? È un’esperienza fantastica. Bisognerebbe poter portare altri tre giocatori in caso di infortuni, che siano qui per aiutare. Siamo nel 2025. A volte giochiamo anche dei back-to-back in questo torneo. State vedendo il livello di fisicità. In questo gruppo di qualificazione, abbiamo Porzingis, Queta, Sengun, Jokic. Il livello dei contatti è incredibile, gli infortuni possono capitare“ ha dichiarato Banchi in conferenza stampa.

Foto: FIBA