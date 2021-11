Luca Baraldi, AD Virtus Bologna: “Per la LBA proposti due gironi da 20 squadre”

Nella giornata di oggi, sui quotidiani nazionali, sono state pubblicate due interviste a Luca Baraldi, Amministratore Delegato della Virtus Bologna. Sul Corriere dello Sport, il dirigente bianconero ha parlato del possibile ingresso in Eurolega, per il quale servirà una wild card oppure il raggiungimento della finale di EuroCup. Baraldi ha definito l’eventuale partecipazione alla massima competizione europea come “un dramma economico”.

“Fosse per me azzererei i vertici di Eurolega, li sostituirei con altri. Ma non conoscendoli non mi permetto di fare questi ragionamenti. Ho grande stima di Bertomeu, condividevo al 100% i progetti di cui parlava prima di essere sfiduciato per motivi che non so” ha dichiarato Baraldi. Jordi Bertomeu è stato rimosso nelle scorse settimane dalla carica di CEO di Euroleague per volere della maggioranza dei club con licenza pluriennale.

Nell’intervista comparsa invece su Repubblica, edizione di Bologna, Baraldi ha parlato di LBA. “FIP e Legabasket hanno bisogno di una maggiore crescita. La gestione del presidente Gandini ha migliorato la situazione, ma non è ancora sufficiente per portare ricavi ai club. La Lega non è in grado di fare sistema, ci sono troppi interessi di bottega e poca concentrazione sul bene comune. Finché questo non accadrà si farà fatica a crescere. Il mondo del basket è troppo autoconservativo, così non si va da nessuna parte” ha detto l’AD bianconero, che poi ha aggiunto una proposta da parte della sua squadra. “In FIP, Petrucci sta facendo di tutto, ma servono novità e format più coinvolgenti. Avevamo proposto due gironi da 20 squadre per toccare più città, il basket deve farsi conoscere altrimenti non va avanti“.