Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Segafredo Bologna, ha parlato a Stadio della scelta di giocare il derby d’Italia alle 16 e di alcuni errori arbitrali che, a suo avviso, hanno condizionato l’esito del match.

Qui un estratto dell’intervista a Luca Baraldi:

«Giocare alle 16 non ha molto senso, una scelta che abbiamo “subito”, non so chi abbia deciso, ma credo che la Lega la prossima volta debba sfruttare meglio questa possibilità di passare su una rete ammiraglia. Anche solo alle 18 avrebbe avuto una cassa di risonanza diversa, è una grande opportunità persa».

«Per alcuni episodi molto importanti, come quell’ultima rimessa contesa, stavolta sono rimasti dubbi, nonostante l’instant replay. Però non cerchiamo alibi».

«Abbiamo saputo soffrire e poi giocarla fino in fondo con il colpo di coda dei nostri grandi talenti. Belinelli e Teodosic ci hanno tenuto in piedi con la loro personalità e determinazione. Beli lo dicono anche i numeri, ha mostrato a tutti di essere uno che fa ancora la differenza. Teodosic è stato incredibile sia tecnicamente che per atteggiamento e motivazione, ha suonato la carica. A volte magari protestando eccessivamente con gli arbitri, anche se avendo buone ragioni per farlo. La sua assenza nel supplementare, la stanchezza generale non ci ha consentito di vincere».