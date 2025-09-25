Luca Baraldi verso la Trapani Shark? Le parole di Valerio Antonini aprono nuovi scenari

Il futuro di Luca Baraldi, ex amministratore delegato della Virtus Bologna, potrebbe intrecciarsi con quello della Trapani Shark.

A rilanciare l’indiscrezione è stato direttamente il presidente del club, Valerio Antonini, che in un post pubblicato su X ha lasciato intendere una possibile collaborazione.

Antonini: “Con Baraldi stiamo discutendo del futuro”

“Oggi ho avuto una bella visita qui a Trapani, c’era Luca Baraldi”, ha dichiarato Antonini. “Con lui sto discutendo del futuro, è un uomo in gamba, che ha avuto una grande carriera e ricoperto ruoli molto importanti. Chissà che non possa collaborare con noi per il futuro dello sport trapanese.”

Parole che aprono a scenari interessanti per il club siciliano, deciso a crescere dentro e fuori dal parquet.

L’uscita dalla Virtus Bologna

Baraldi ha lasciato la Virtus Bologna lo scorso gennaio, quando il patron Massimo Zanetti ne ha ufficializzato l’uscita con parole dure sul suo operato: “Questi sono i numeri di Baraldi, che ha sbagliato quattro volte”, disse riferendosi al budget societario.

L’addio segnò la fine di un ciclo importante per l’ex CEO, che negli anni aveva contribuito alla crescita della Virtus sia a livello sportivo che organizzativo.

Le voci di un futuro a Trapani

Già nei giorni successivi alle dimissioni, Il Giornale di Sicilia aveva ipotizzato un futuro di Baraldi alla Trapani Shark, accanto ad Antonini. Le parole del presidente, oggi, rafforzano questa possibilità, che potrebbe dare nuova linfa al progetto sportivo trapanese.

L’ingresso di una figura esperta come Luca Baraldi potrebbe rappresentare un punto di svolta per la Trapani Shark, sia dal punto di vista manageriale che della visibilità. La società siciliana, ambiziosa e in crescita, sembra pronta a puntare in alto con la prospettiva di un futuro condiviso con uno dei dirigenti più noti del basket italiano.

