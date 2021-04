Luca Vildoza ad un passo dall’approdo in NBA fin da subito

I rumors delle scorse settimane stanno per concretizzarsi. Secondo Chama de Lucas, Luca Vildoza sarebbe in trattativa avanzata con i New York Knicks per sbarcare in NBA già per il finale di questa stagione. Il playmaker argentino gioca da 4 anni al Baskonia, nella scorsa stagione ha vinto il campionato spagnolo e l’MVP delle Finali.

Ovviamente per liberare Vildoza, che ha contratto con i baschi, i Knicks dovranno versare un buyout al club spagnolo. Secondo il giornalista spagnolo, questa cifra ammonterebbe a 2 milioni di dollari: New York li pagherà qualora dovesse limare anche gli ultimi dettagli.

Profundizando en esto, y como adelantamos ayer, @Eurohoopsnet y un servidor hemos podido confirmar que el buyout que recibirá por la salida de Vildoza rumbo a la #NBA será de dos millones de dólares https://t.co/Zs3MX7MUlA — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 29, 2021

Luca Vildoza in questa stagione ha giocato 34 partite di Eurolega col Baskonia, mantenendo 9.1 punti e 3.8 assist di media. Come avvenuto per Gabriel Deck a Oklahoma City, alcune franchigie NBA stanno guardando all’Europa per pescare alcuni giocatori utili per “riempire” il salary cap e raggiungere il salary floor, ovvero il monte stipendi minimo richiesto dal regolamento.

