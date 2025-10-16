Luca Vildoza è stato arrestato dopo la partita contro Monaco: cos’è successo?

Una serata da dimenticare per Luca Vildoza, e non per motivi sportivi. Dopo la vittoria della Virtus Bologna ieri sera al PalaDozza contro l’AS Monaco, il playmaker argentino è stato fermato e portato in Questura insieme alla moglie Milica con l’accusa di lesioni a personale sanitario.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’episodio si sarebbe verificato in due momenti distinti: inizialmente, Vildoza avrebbe insultato i sanitari di un’ambulanza in sosta; poco dopo, avrebbe invece bloccato il mezzo con manovre pericolose e, in seguito a un confronto verbale, avrebbe aggredito fisicamente un’operatrice sanitaria. Anche la moglie del giocatore avrebbe partecipato, strattonando e tirando i capelli alla donna.

La polizia è intervenuta rapidamente e ha condotto entrambi in Questura per accertamenti. La Virtus Bologna, al momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La gravità delle accuse – lesioni verso personale medico – potrebbe portare a riflessioni non solo sul comportamento individuale, ma anche sul suo futuro alle V Nere.