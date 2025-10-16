Luca Vildoza rilasciato: il PM non convalida l’arresto dell’argentino e della moglie

Luca Vildoza è di nuovo libero e farà parte del gruppo della Virtus Bologna in partenza oggi verso Lione per la trasferta europea contro l’ASVEL.

Secondo Il Resto del Carlino, l’argentino e sua moglie, entrambi arrestati ieri sera, dovevano comparire questa mattina davanti al giudice per il processo in direttissima, ma il Pubblico Ministero ha deciso di rinunciare alla richiesta di convalida dell’arresto, ordinando la liberazione dei coniugi, in attesa di ulteriori accertamenti sulla dinamica dei fatti.

Il difensore di Vildoza, l’avvocato Mattia Grassani, ha affermato che gli elementi raccolti inizialmente – basati sulle dichiarazioni di operatori sanitari fornite alla polizia – “non sarebbero quelli realmente accaduti”. In sostanza, la vicenda è tutt’altro che chiusa, ma al momento non pesa alcun impedimento legale che possa fermare il giocatore: dunque Vildoza partirà con la squadra per Lione.

Foto: Virtus Bologna