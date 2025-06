Luigi Suigo e Diego Garavaglia verso l’estero: i due talenti pronti a lasciare Milano

Achille Lonati nella prossima stagione giocherà in NCAA a St. Bonaventure, ma potrebbe non essere l’unico dei 3 talenti dell’Olimpia Milano a lasciare il nostro Paese. Anzi, alla fine potrebbero salutare tutti e 3. Come scritto da Superbasket, Diego Garavaglia sarebbe nel mirino dei tedeschi del Ratiopharm Ulm, squadra che disputa l’EuroCup e da sempre ha una grande attenzione per i giovani talenti. L’azzurro, vice-campione del mondo con la Nazionale, era stato accostato anche a Reggio Emilia che però sembra aver virato verso altri lidi.

Luigi Suigo potrebbe invece trasferirsi in Serbia, al Mega Belgrado, squadra che milita anche in ABA League e che è composta in larga parte da giovani: nell’ultima stagione ben 9 giocatori avevano al massimo 24 anni. Per Suigo poi probabilmente ci sarà il salto in NCAA tra un anno: il lungo classe 2007 ha già visitato alcuni college, compresa Purdue.