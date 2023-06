Luka 2, create per guadagnare terreno in campo

Cosa sapere sulle Luka 2

• Le Luka 2 sono state realizzate con l’obiettivo di ricreare il gioco di Luka Doncic e il suo talento nello staccare l’avversario. Doncic ha sempre parlato di “equilibrio” come caratteristica necessaria della scarpa che lo aiuti nel gioco.

• Per guadagnare terreno in campo, i designer hanno combinato due innovazioni esclusive di Jordan Brand: Formula 23 a tutta lunghezza e IsoPlate che, unitamente alla nuova schiuma Cushlon 3.0, offrono un sopporto reattivo al piede.

• Durante ogni stagione verrà rilasciata una nuova colorazione di Luka 2 con un richiamo alla Slovenia, paese d’origine del giocatore. Almeno il 20% del peso totale della scarpa sarà realizzato con materiale riciclato

Il gioco di Luka Doncic è unico nel suo genere: è sempre al comando, stacca rapidamente il suo difensore e possiede una visione di gioco che gli permette di prevedere le azioni. I designer di Jordan brand lo hanno studiato attentamente per sviluppare la seconda versione della sua signature shoe, la Luka 2, progettata per soddisfare le esigenze di Doncic e quelle della nuova generazione di talenti cestistici.

Obiettivo è stato quello di studiare il suo gioco multidirezionale in cerca di terreno e spazio, massimizzare questi movimenti e contribuire – con la tecnologia della scarpa- a staccare gli avversari. La Luka 2 è stata creata pensando allo step-back, uno dei movimenti chiave del gioco di Doncic.

Per aiutare Doncic a guadagnare spazio in campo, i designer hanno combinato due innovazioni esclusive di Jordan: Formula 23 a tutta lunghezza e IsoPlate. Queste, insieme a un cuneo mediale in schiuma Cushlon 3.0, contribuiscono nel dare la gusta inclinazione al piede in modo da agevolare il gioco.

L’intersuola è composta da quattro diverse parti. La schiuma Formula 23 supportata da uno strato di schiuma compatta. Un cuneo di schiuma morbida sul lato mediale che aiuta il piede ad affondare leggermente, in modo che acquisisca la giusta angolazione. Infine, l’ultima versione dell’IsoPlate che aiuta il giocatore a mantenere l’equilibrio durante i cambi di direzione.

La Luka 2 verrà rilasciata nella colorazione Luk.AI il 5 luglio per i selezionati membri Nike e l’11 luglio su Jordan.com e presso rivenditori selezionati.

Fonte: ufficio stampa Nike