Luka chi? Austin Reaves sfodera una prestazione CLAMOROSA contro Indiana

Luka Doncic probabilmente farà il suo attesissimo debutto con i Los Angeles Lakers lunedì, in occasione della partita contro gli Utah Jazz. Nel frattempo ieri sera contro gli Indiana Pacers, oltre allo sloveno, si è seduto in panchina anche LeBron James, out per un fastidio alla caviglia 48 ore dopo aver stabilito un nuovo record di punti per un giocatore sopra i 40 anni. Senza James e senza Doncic, a trascinare i Lakers ci ha pensato Austin Reaves, autore della sua miglior partita in carriera.

Reaves ha guidato i giallo-viola alla vittoria 124-117 su Indiana, segnando la bellezza di 45 punti, suo nuovo career-high. Non solo: ha anche aggiunto 7 rimbalzi e 7 assist, ed ha tirato con 14/26 dal campo. Un match da assoluto dominatore che ha generato parecchie reazioni sui social.

Con la partita di ieri sera, Austin Reaves è diventato solo il 6° giocatore della gloriosa storia dei Lakers a disputare in giallo-viola una partita da almeno 45 punti, 7 rimbalzi e 7 assist: gli altri sono Elgin Baylor, Jerry West, Magic Johnson, Kobe Bryant e LeBron James. Una lista che fa paura.