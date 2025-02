Luka Doncic ai Lakers: addio contratto Supermax, come cambierà la strategia finanziaria dello sloveno?

Lo scambio epocale tra i Dallas Mavericks e i Los Angeles Lakers, che ha visto Luka Doncic e Anthony Davis scambiarsi di squadra, non ha solo conseguenze sportive ma anche significative implicazioni finanziarie per la stella slovena.

Secondo Bobby Marks di ESPN, Doncic non sarà più idoneo a firmare un’estensione Supermax da 345 milioni di dollari con i Lakers. La miglior strategia economica per lui sarà invece quella di siglare un’estensione triennale quest’estate, includendo una player option per la stagione 2028-29.

The smart play would be for Doncic to sign a three-year extension this summer with a player option in 2028-29.

That would allow him to reach 10 years of service and recoup most if not all from the missed opportunity to sign the super max this offseason.

Starting salary in… https://t.co/ZxxUk4Bd57

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 2, 2025