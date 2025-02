Luka Doncic ai Lakers, tutti i retroscena della trattativa con Dallas

La notizia più importante della giornata, e probabilmente dell’intera stagione NBA, è sicuramente la cessione di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers in cambio, tra gli altri, di Anthony Davis. Uno scambio che plasma nuovi equilibri in NBA e rivoluziona due franchigie che ora vogliono puntare al titolo. Lakers e Mavs hanno poco fa ufficializzato l’affare, dando il benvenuto ai propri nuovi giocatori sui social e ringraziando quelli ormai partiti.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo

Secondo quanto riportato da Marc Stein, Doncic sarebbe stato informato dello scambio, ma non ha richiesto la cessione: la decisione è stata presa autonomamente dai Mavericks. In queste ore si è infatti ricostruito quanto avvenuto durante la trattativa, che sarebbe partita addirittura lo scorso 7 gennaio, in occasione della trasferta dei Lakers a Dallas. Sarebbe stato proprio Nico Harrison, GM dei Mavs, ad approcciare il suo corrispettivo Rob Pelinka offrendogli Doncic.

Da quel momento sarebbe iniziata la trattativa tra le due squadre, fino alla chiusura della scorsa notte. Fin dall’inizio però Dallas sarebbe stata convinta: Anthony Davis o nulla. Come spiegato da Harrison nelle ultime ore, i Mavericks credono che l’aggiunta di AD, un lungo con spiccate caratteristiche difensive, renda la squadra più forte e capace di puntare al titolo “sia ora che in futuro”. Le negoziazioni sarebbero inoltre state facilitate dalla stretta relazione tra i due GM: Nico Harrison di Dallas e Rob Pelinka hanno infatti sviluppato un forte legame durante gli anni in cui il primo lavorava per Nike e Pelinka era l’agente di Kobe Bryant, volto dello Swoosh per tantissimi anni.

Both GMs, as detailed in the story, have a close relationship from their years working together when Harrison was at Nike and Pelinka served as Kobe Bryant’s agent.

For most of the ensuing weeks trade talks stayed between them and the respective team owners Patrick Dumont and… https://t.co/LciGksI4kC

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 2, 2025