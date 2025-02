Luka Doncic ai Los Angeles Lakers: i migliori meme dopo la trade

Luka Doncic ai Los Angeles Lakers ha superato i confini della NBA ed è entrato nei discorsi e nelle news sportive di tutto il mondo, come una delle trade più importanti di sempre e sicuramente degli ultimi 20 anni. Sia per com’è arrivata, senza alcun preavviso, sia perché ha coinvolto anche Anthony Davis, 10 volte All-Star e uno dei migliori lunghi e difensori dell’intera NBA. Lo scambio ha scatenato innumerevoli reazioni anche sui social media: di quelle dei colleghi ed ex giocatori abbiamo già scritto. Ma la notizia ha dato l’occasione anche a numerosi utenti “comuni” di parlare e memare sullo scambio che ha portato Doncic ai Lakers.

La notizia ha avuto talmente risalto che un utente per esempio ha scritto su X che non sentiva suo padre da 8 anni fino a oggi, quando gli ha scritto proprio per commentare lo scambio di Doncic.

I haven’t heard from my father in 8 years and he texting me about this — Austin (@ChefTrillie) February 2, 2025

C’è chi poi è rimasto molto sorpreso dalla decisione dei Dallas Mavericks di lasciar andare lo sloveno, tanto da riprendere un vecchio tweet di Donald Trump che annunciava l’insediamento di un nuovo leader terrorista dell’ISIS. Quel leader, per l’utente @knifetalkmavs, è diventato il GM dei Mavs, Nico Harrison.

Altri hanno invocato David Stern, che tanti anni fa si mise di traverso quando i Lakers stavano per ottenere Chris Paul dai New Orleans Hornets. “David Stern avrebbe rinchiuso Nico Harrison a Guantanamo per questa decisione” ha scritto un utente.

David Stern would have put Nico Harrison in Guantanamo Bay for making that call — Oluwajomiloju (@JomiAdeniran) February 2, 2025

David Stern coming back from Hell to veto the Luka trade pic.twitter.com/kWzGFuhrBf — jay (@JTheWSF) February 2, 2025

Decisamente peggio l’ha presa @SJBasketball8, il quale ha scritto tutto il caps lock: “Era uno sciatto ciccione ma era il nostro sciatto ciccione. Ingaggia uno psicologo nutrizionista prima di lasciare il destino della franchigia nelle mani di un vecchio e fragile lungo e di un tipo che ha paura di un fott**o leprecauno”.

HE WAS A FAT SLOB BUT HE WAS OUR FAT SLOB. YOU HIRE HIM A FOOD PSYCHOLOGIST BEFORE YOU LEAVE THE FATE OF THE FRANCHISE UP TO AN AGING, BRITTLE BIG MAN AND A DUDE WHO’S AFRAID OF A FCKN LEPRECHAUN — SJ (@SJBasketball8) February 2, 2025

Altri hanno scherzato sulla forma fisica di Doncic, tirando perfino fuori un video risalente alla vittoria delle Finali di Conference dello scorso anno.

luka doncic to the lakers pic.twitter.com/lZ26Q8cU68 — matt (@matt_mondays) February 2, 2025

This is even funnier now pic.twitter.com/0pjFBvU4Gc — Bill Simmons (@BillSimmons) February 2, 2025

E altri ancora sulla strana trattativa tra Lakers e Mavericks, nella quale sarebbero stati proprio questi ultimi ad offrire Luka Doncic e non i giallo-viola a richiederlo.

Rob Pelinka when approached by the Mavs asking if they’re interested in Luka Doncic pic.twitter.com/Zk6DVmgtmX https://t.co/T6wmueky96 — Jake (@SuperiorNBA) February 2, 2025

Rob Pelinka realizing the Mavericks are going to accept the trade for Luka pic.twitter.com/ojzdFYhUlq — Pardon My Take (@PardonMyTake) February 2, 2025