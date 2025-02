Luka Doncic definisce i Lakers una squadra “molto pericolosa”

Luka Doncic ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera NBA con un debutto vincente con i Los Angeles Lakers. Lunedì sera, lo sloveno ha contribuito con 14 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 23 minuti e mezzo di gioco, aiutando i Lakers a conquistare una convincente vittoria per 132-113 sugli Utah Jazz.

L’emozione di indossare la maglia dei Lakers

Nel post-partita, Doncic ha condiviso con ESPN le sue emozioni riguardo al suo esordio con la maglia gialloviola:

“È speciale. Il modo in cui mi hanno accolto tutti, compagni di squadra, dirigenza, tifosi… Ho sentito molto rumore quando sono stato presentato, quindi lo apprezzo davvero. È stato un momento speciale”.

Prospettive per il futuro: Lakers squadra da battere?

Guardando avanti, Doncic è fiducioso sulle potenzialità dei Lakers in questa stagione:

“Possiamo essere molto pericolosi. La circolazione di palla è stata eccellente in attacco”.

Con un debutto solido alle spalle e un roster talentuoso, i Lakers sembrano pronti per puntare in alto. Il viaggio di Luka Doncic a Los Angeles è appena iniziato, e i tifosi gialloviola non vedono l’ora di vederlo brillare ancora di più. E anche noi non vediamo l’ora!

