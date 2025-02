Luka Doncic, Dirk Nowitzki presente al suo esordio coi Lakers: “Dovevo supportarlo”

L’esordio di Luka Doncic con i Los Angeles Lakers è stato un evento speciale non solo per i tifosi giallo-viola, ma anche per una leggenda del basket: Dirk Nowitzki. L’ex stella dei Dallas Mavericks, che ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Doncic ai suoi esordi in NBA, era presente in tribuna alla Crypto.com Arena per supportare il suo ex compagno nel suo primo capitolo lontano da Dallas, ieri notte contro i Jazz.

Dopo la partita Nowitzki ha scritto su X di aver sentito quasi la necessità di essere presente per supportare un suo grande amico, a testimoniare ancora una volta il forte legame con Doncic. Nel suo tweet, Nowitzki ha scritto:

I will always be a Mav for life, but had to come support my guy 77 @luka7doncic in the first game of his new chapter!

— Dirk Nowitzki (@swish41) February 11, 2025