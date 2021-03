Luka Doncic diventa socio onorario del Real Madrid

Luka Doncic è stato nominato socio onorario del Real Madrid insieme a Carlos Sainz, leggendario pilota di rally. Le merengues, come si legge in una nota ufficiale, hanno deciso di assegnare il riconoscimento a “due grandi esponenti dello sport mondiale che sono esempi dei nostri valori e ogni giorno danno dimostrazione di madridismo e passione per il nostro club”.

Nella nota lo sloveno viene definito “uno dei più grandi giocatori del mondo” e si ricorda che arrivò a Madrid da bambino, a 13 anni, contribuendo poi alla vittoria di sette titoli (EuroLega, Coppa Intercontinentale, due volte la Copa del Rey e tre campionati).

