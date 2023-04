Luka Doncic è tornato in Slovenia con uno dei jet più costosi al mondo

Luka Doncic ha chiuso anzitempo la sua stagione NBA, saltando l’ultima partita di RS contro gli Spurs e soprattutto rimanendo escluso dai Playoff con i suoi Dallas Mavericks. Prima di quest’anno, gli era capitato solo nella stagione 2018-19, quando era un rookie. Doncic ha così potuto festeggiare la Pasqua ortodossa con i propri cari, facendo ritorno in Slovenia in tutta fretta, e in maniera piuttosto costosa. La superstar dei Mavs ha preso un jet privato da Dallas a Ljubljana, ma non un jet qualsiasi. Doncic ha utilizzato un Gulfstream G650, ovviamente a noleggio: ne esistono solo 200 esemplari al mondo e vengono venduti per 60 milioni di euro l’uno.

Luka non ha badato a spese, visto che anche un semplice noleggio di un Gulfstream G650 costa circa 15.500€ all’ora, come riportato da Kurir. Considerato che da Dallas a Ljubljana sono circa 10 ore di volo, si stima che Doncic abbia speso 150.000€. Una cifra incredibilmente alta per i comuni mortali, non per Luka Doncic che nel 2022 ha rinnovato per 5 anni con i Mavericks andando a guadagnare 215 milioni di dollari complessivi.