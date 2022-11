La serie di partite da 30 punti di Luka Doncic è sì terminata questa notte contro gli Orlando Magic, ma la superstar dei Dallas Mavericks ha fatto un altro tipo di storia. Ancora meglio, nemmeno artisti del calibro di LeBron James e Michael Jordan sono stati in grado di farcela.

Secondo NBA History, il sensazionale sloveno è solo il secondo giocatore nella storia del campionato ad avere almeno 235 punti, 75 rimbalzi e 75 assist nelle prime 10 partite di una stagione. Si è unito a Oscar Robertson nell’esclusivo club composto ora da solo due persone.

Dopo aver totalizzato 24 punti, 6 rimbalzi e 6 assist nella sconfitta per 94 a 87 contro i Magic, Luka ha totalizzato 348 punti, 82 rimbalzi e 81 assist in 10 nottate. Robertson, da parte sua, ha raggiunto l’impresa nel 1962-63 quando ha accumulato 326 punti, 93 rimbalzi e 95 assist nello stesso arco di tempo.

Luka Doncic (348 points, 82 rebounds, 81 assists) is now the 2nd player in NBA history to record 325+ points, 75+ rebounds, and 75+ assists through their first 10 games of a season, joining:

Oscar Robertson (1962-1963): 326 points, 93 rebounds, 95 assists pic.twitter.com/A2Myp3Q8US

— NBA History (@NBAHistory) November 10, 2022