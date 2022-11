La star dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, sta eguagliando i record stabiliti forse dal più grande accumulatore di statistiche di tutti i tempi, ovvero il leggendario Wilt Chamberlain.

Nella vittoria per 103 a 100 dei Mavs sugli Utah Jazz, Doncic ha lasciato il segno ancora una volta nella colonna del punteggio, chiudendo con 33 punti, 5 rimbalzi e 11 assist ed è diventato il primo giocatore dai tempi di Chamberlain nel 1962- 1963 a segnare almeno 30 punti nelle prime 7 partite stagionali.

Luka points this season:

35

32

37

41

31

44

33

First player with 30+ points in 7 straight games to start a season since Wilt in 1962. pic.twitter.com/f6Gm2n43x3

— StatMuse (@statmuse) November 3, 2022