Luka Dončić fa autocritica per le sue prestazioni nonostante si continui a parlare di MVP per lui

In un’intervista con Stephen A. Smith su ESPN, a Luka Dončić è stato chiesto quali fossero i suoi pensieri sulle persone che lo hanno classificato come candidato MVP anche prima dell’inizio della stagione. La talentuosa guardia ha dato una risposta onesta.

“È speciale che molti giocatori e molte persone parlino di me, ma ovviamente ho molte cose da migliorare. Ho ancora molto spazio per migliorare e penso che non sto giocando molto bene in questa stagione”.

Smith era incredulo per la risposta dello sloveno, nonostante i suoi numeri impressionanti in questa stagione. Dončić ha spiegato che i Mavericks sono ancora in fondo alla Western Conference. In 25 partite, l’orgoglio della Slovenia ha messo a segno una media di 27,8 punti, 8,7 rimbalzi e 9,3 assist a gara. Questi sono certamente numeri da MVP.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.