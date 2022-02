Luka Doncic fa la storia di Dallas: nemmeno Dirk Nowitzki ce l’aveva fatta

Luka Doncic questa notte è stato fondamentale nella vittoria per 112 a 105 dei Dallas Mavericks contro i Los Angeles Clippers. Innanzitutto ha segnato 32 punti nel solo primo tempo, rendendolo il primo tempo con il punteggio più alto in tutto il campionato in questa stagione 2021-2022. I numeri non sono finiti all’intervallo poiché Doncic ha finito per battere i Clippers con 51 punti segnati (career-high), 9 rimbalzi e 6 assist, tirando 17 su 26 dal campo e 7 su 14 dalla lunga distanza:

Luka Doncic stasera: 51 PTS

9 REB

6 AST

17-26 FG

7-14 3P Il primo match da 50/5/5 nella storia dei Mavericks.

Dirk Nowitzki è il più grande giocatore della storia della franchigia. Sebbene ragazzi come Jason Kidd, Steve Nash, Finley e molte altre leggende del gioco abbiano indossato il blu e il verde della squadra di Mark Cuban, Nowitzki è visto come il miglior giocatore che sia mai arrivato a Dallas per molti motivi. In primo luogo, è diventato un Hall-0f-Famer pochi anni dopo l’inizio del campionato. In secondo luogo, ha vinto un campionato nel 2011. Terzo, ha giocato per i Mavs più a lungo di quanto qualsiasi altro giocatore abbia mai fatto per qualsiasi altra franchigia NBA (21 anni).

