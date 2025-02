Luka Doncic fa subito il GM ai Lakers? Il suo zampino nell’arrivo di Mark Williams

I Los Angeles Lakers hanno rivoluzionato il loro roster nei pressi della trade deadline. Luka Doncic è diventato gialloviola in cambio di Anthony Davis. E successivamente LA ha ceduto Dalton Knecht agli Charlotte Hornets in cambio di Mark Williams.

I Lakers, perso Anthony Davis, avevano chiaramente bisogno di un rinforzo sotto canestro e hanno dovuto sacrificare Knecth, insieme a Cam Reddish. Sembra, però, che la spinta decisiva per puntare su Williams sia arrivata proprio da Luka Doncic. Secondo la ricostruzione di ESPN, lo sloveno avrebbe fatto il nome del nuovo compagno in un incontro con la dirigenza, subito dopo essere arrivato a Los Angeles. L’ex Mavs, infatti, avrebbe detto apertamente di gradire un centro in possesso di grande verticalità, in grado di agire nei pressi del ferro per raccogliere i suoi assist, specie in situazioni di pick and roll. Un giocatore d’area, mobile e atletico, capace di tramutare in assist i suoi passaggi e togliergli un po’ di pressione della difesa quando deve creare con la palla in mano.

La richiesta sarebbe stata avvallata da coach Redick e pure da LeBron James. Anche LBJ, infatti, ritiene Williams un valido supporto per il suo modo di giocare e un ottimo innesto per la nuova versione dei Lakers.

Vedremo se Williams (17 punti e 9 rimbalzi di media finora) rispetterà le attese, risolvendo i problemi fisici che lo hanno un po’ condizionato nei suoi primi anni in NBA.