Luka Doncic giocherà solo il primo quarto contro Chicago, poi chiuderà la sua stagione

Tra le tante assenze, per scelta e non per necessità, dei Dallas Mavericks questa notte non ci sarà Luka Doncic. Lo sloveno pochi giorni fa aveva dichiarato di non voler saltare le ultime partite per cercare di raggiungere l’insperato Play-in, ma la franchigia sembra comunque avere altri piani. Basterà infatti una sconfitta nelle ultime due partite stagionali oppure una vittoria degli Oklahoma City Thunder per eliminare Dallas dalla corsa alla post-season, a partire da questa notte contro i Chicago Bulls.

Jason Kidd, prima della partita, ha ufficializzato non solo la decisione dei Mavs di alzare bandiera bianca ancor prima che la matematica li condanni, ma ha anche anticipato che Doncic stanotte disputerà solo il primo quarto. Lo sloveno poi verrà spedito in panchina e salterà anche l’ultima partita stagionale contro San Antonio per scelta della franchigia. Dallas vuole infatti evitare di strapparsi i capelli per arrivare decima, mantenendo così la propria scelta al Draft che altrimenti finirebbe ai Knicks nell’abito della vecchia trade per Porzingis.

Jason Kidd on Luka Doncic: “He’s going to play the first quarter and then he’s done for the season.” Kidd then backed off the “for the season” declaration a bit, but that’s the plan. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 7, 2023

“Non posso parlare per Doncic, abbiamo sempre detto che avremmo tentato di qualificarci per il Play-in e che lo avremmo fatto finché non ci fosse stato detto diversamente. Oggi è il giorno in cui faremo invece qualcosa di diverso. Luka giocherà il primo quarto e poi la sua stagione sarà conclusa” ha dichiarato Kidd. Evidentemente dall’alto sono arrivate indicazioni ben precise, chissà ora come l’avrà presa lo sloveno.