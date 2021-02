Luka Dončić ha ammesso di essersi lamentato troppo con gli arbitri

Luka Dončić è stato preso di mira negli ultimi tempi dopo tutte le lamentele che ha mostrato in campo contro gli arbitri. L’ex Rookie of the Year è noto per essere sempre vicino all’orecchio dei fischietti durante le loro partite e sembra essere sconvolto ogni volta che la sua squadra riceve una chiamata contro.

“Devo smetterla, ho capito che non è giusto. Devo pensare a lamentarmi di meno e a vincere di più. Eravamo in una brutta situazione, come ho detto, sei sconfitte di fila. Ti fa fare cose che non vuoi fare. So di aver fatto un sacco di cose sbagliate e ho avuto modo di imparare da questo. Sono ancora giovane e posso imparare da questo”.

