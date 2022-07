Luka Doncic ha assicurato a Shaq tutte le comodità durante la sua visita in Croazia

Nei giorni scorsi Shaquille O’Neal si trovava in Croazia, sia per vacanza che per lavoro. La leggenda NBA, che nel tempo libero fa il DJ con lo pseudonimo di DJ Diesel, aveva infatti una serata a Krk, dove si trovava anche Luka Doncic. La superstar slovena ha trattato Shaq da re, come raccontato dal diretto interessato nel suo podcast “The Big Podcast with Shaq”.

Secondo quanto detto da Shaq, Doncic avrebbe inviato alcune persone a prenderlo all’aeroporto per scortarlo in una villa che aveva affittato per lui. Il giocatore dei Dallas Mavericks, che ha evidentemente un ottimo rapporto con O’Neal, ora analista su TNT, si è occupato di lui per tutto il suo soggiorno in Croazia, partecipando anche al suo live in un locale della zona e assicurandogli che “non gli sarebbe capitato nulla”.

Luka 🤝 DJ Diesel Doncic and Shaq are just living it up 😂 (via @antune808)pic.twitter.com/1PrcagL1c2 — Yahoo Sports (@YahooSports) July 15, 2022

Shaq, che a quanto pare in Croazia viene chiamato da tutti, compreso Doncic, “Mr. O’Nealovic”, ha voluto ringraziare pubblicamente lo sloveno e il suo connazionale Goran Dragic per il caloroso benvenuto. L’ex centro dei Lakers nei giorni scorsi è stato anche a Formentera, dove ha fatto una foto con una fan molto particolare, l’italiana Elena Santarelli.

