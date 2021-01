Luka Doncic ha commentato duramente l’ultimo KO di Dallas contro i Jazz

Gli Utah Jazz, con la vittoria di ieri notte sui Dallas Mavericks, hanno ottenuto il momentaneo primo posto nella Western Conference, mentre i texani, per contro, sono scivolati sull’8-10, undicesimi in classifica e fuori dalla griglia per i Playoff.

È stato un inizio di stagione difficile per i Mavs (ne abbiamo parlato settimana scorsa nel nostro podcast), tra i problemi di forma di Luka Doncic e il rientro tardivo di Kristaps Porzingis, oltre che ai giocatori fuori per Covid-19. Dopo l’ultimo KO contro Utah, però, il talento sloveno è apparso frustrato per l’avvio di stagione deludente della sua squadra ed ha commentato duramente le prestazioni di Dallas:

Non so cosa dire… Ci sono tante cose sbagliate in questo momento. Dobbiamo riprenderci ed essere molto migliori di così.

