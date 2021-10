Luka Doncic ha eguagliato un record NBA che resisteva da quasi 60 anni

I Dallas Mavericks non hanno avuto un inizio ideale. Nella loro prima partita della stagione, cadendo contro gli Atlanta Hawks con il punteggio fragoroso di 113 a 87. Ma Luka Doncic è comunque riuscito a fare la storia dell’NBA, eguagliando un record che resisteva da quasi 60 anni.

La stella dei Mavs ha messo a segno un traguardo irreale nella 200esima partita della sua carriera NBA, raggiungendo un totale di 5.000 punti, 1.500 rimbalzi e 1.500 assist in quell’intervallo. Il risultato fu ottenuto per la prima volta dall’Hall-of-Famer Oscar Robertson durante la stagione 1962-1963, la sua terza in NBA.

Career game No. 2️⃣0️⃣0️⃣ tonight for Luka Dončić: The only other player in NBA history to record 5,000 points, 1,500 rebounds and 1,500 assists in their first 200 career games is Oscar Robertson.@luka7doncic | @dallasmavs pic.twitter.com/B6ukKRN6Zr — The Athletic (@TheAthletic) October 21, 2021

I record infranti da Luka Doncic in questi anni sono stati a bizzeffe. Ma fa stupore che LeBron James, per esempio, non ci sia riuscito prima di lui. Per Luka Doncic essere nella stessa frase di Oscar Robertson non può che essere un onore ma al tempo stesso ci fa capire quanto sia fenomenale.

Luka Doncic potrebbe non essere stato nominato come parte della lista dei migliori 75 di tutti i tempi della NBA, ma la star dei Mavs ha tutte le carte in regola per essere uno dei più grandi di sempre. Basandosi solo su questa impresa, è solo questione di tempo.

Leggi anche: Steph Curry parla della possibilità di vincere il suo terzo MVP