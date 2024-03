Luka Doncic ha pronosticato chi giocherà le Final Four di EuroLega

La stagione di EuroLega si appresta ad entrare nel momento più caldo.

Mentre le squadre si giocano l’accesso alla post season o le posizioni di partenza nei playoff, si comincia a pensare alle Final Four. EuroLeague ha chiesto a un certo Luka Doncic quali saranno secondo lui le quattro formazioni che arriveranno all’ultimo atto.

Secondo la stella slovena ci saranno Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahce. Nell’opinione di Doncic le due squadre greche, dunque, giocheranno un’ottima post season e andranno a Berlino insieme ai Blancos (che stanno dominando la stagione) e al Fener di Jasikevicius. Resteranno fuori il Barcellona e il Monaco di Mike James così come le italiane.

We asked @luka7doncic which teams will make the Final Four in Berlin👀 pic.twitter.com/ujlXQgSYQV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2024