Luka Doncic, i Mavs a novembre gli avevano dato 11 giorni “liberi” per perdere peso

Più passano le ore, più emerge come la principale ragione dietro la cessione di Luka Doncic sia stata la sua scarsa condizione fisica. Fin dalle prime ore si parlava del suo peso, che avrebbe raggiunto i 122 chilogrammi, ma poco fa ESPN è andata più a fondo. Secondo quanto riportato da Tim MacMahon e Ramona Shelburne, la paura dei Mavs sarebbe stata quella di vedere Doncic diventare come Joel Embiid, quindi un giocatore molto poco rassicurante sul piano fisico.

Non solo: ESPN ha raccontato un aneddoto risalente allo scorso novembre, quando Dallas avrebbe concesso a Doncic ben 11 giorni “liberi” per rimettersi in forma. “Luka ha messo su peso mentre era fuori per infortunio ed ha fatto arrabbiare i dirigenti. La ragione principale per l’assenza di 11 giorni a fine novembre, ufficialmente attribuita ad una distorsione al polso destro, era stata decisa per dare a Doncic del tempo per perdere peso dopo che aveva raggiunto i 260 pounds [117 chilogrammi circa, ndr]” si legge.

La forma di Luka Doncic non è un tema nuovo: se si confrontano una foto di 3 anni fa e una attuale dello sloveno, la differenza di peso è lampante. Il giocatore, per quanto uno dei più talentuosi al mondo, non può non risentirne. In questa stagione Doncic ha già saltato 27 partite e nella scorsa, in cui aveva comunque disputato 70 gare su 82 in stagione regolare, era arrivato alle attesissime NBA Finals in chiaro debito di ossigeno.