Luka Doncic INSULTA Snoop Dogg: “Chi piange adesso, pezzo di m***a?!?”

Giovedì a Minneapolis si sono scatenati Luka Doncic e i Dallas Mavericks, che hanno raggiunto un vantaggio di 29 punti sui Timberwolves, e lo sloveno se l’è pure presa con Snoop Dogg. Il momento clou della serata è arrivato nel terzo quarto, quando Luka Doncic si è completamente scatenato contro il famoso disturbatore a bordo campo.

“Chi sta piangendo adesso, pezzo di m***a?!?”.

“Who’s crying now Mother Fucker” Luka owns Minnesota

Luka si è scatenato in campo e ha concluso la partita con 36 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. L’uomo dall’altra parte di questa clip di Luka Doncic è la famosa leggenda dell’hip-hop Snoop Dogg, che è anche un tifoso dei Lakers da sempre. Sembra che Snoop abbia dato del filo da torcere a Luka all’inizio della partita e che Doncic abbia voluto ricambiare la sua energia 10 volte tanto per arrivare alle Finals NBA.

Snoop, conosciuto anche come Calvin Cordozar Broadus Jr, è un’icona nel mondo della musica ed è molto coinvolto nella comunità NBA. Anche se Luka non è un suo rivale personale, lo ha già chiamato in causa nel 2020 dopo una vittoria schiacciante. Essendo un fan sfegatato dei Lakers, Snoop non aveva alcuna intenzione di partecipare alle Western Conference Finals, ma sembra che facesse il tifo per i Timberwolves per ribaltare la situazione e prolungare la loro stagione di un’altra partita. Luka Doncic non era chiaramente d’accordo.