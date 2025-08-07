Luka Doncic: “Interessante che i Lakers mi lascino giocare con la Slovenia, invece Milano…”

La Slovenia per l’EuroBasket di quest’estate sarà priva di due giocatori importanti come Vlatko Cancar e Josh Nebo, entrambi “trattenuti” dall’Olimpia Milano per via delle precarie condizioni fisiche e della necessità di essere pronti per la prossima stagione. Chi ci sarà è invece Luka Doncic, che non ha mai saltato un impegno con la Nazionale in estate, anche se dall’Europeo vinto giovanissimo nel 2017 non ha più centrato obiettivi di un simile calibro.

Proprio Doncic ha sottolineato le differenze di comportamento tra i Los Angeles Lakers, che non gli hanno posto limiti, e l’Olimpia Milano, un club più modesto dei giallo-viola che però impedisce a due suoi atleti di partecipare ad EuroBasket.

“Non ho nulla contro Cancar e Nebo. Da quello che ho capito, è una decisione della loro squadra. È interessante che una franchigia come i Lakers mi lasci giocare, mentre Milano no. Secondo me, dovrebbe sempre essere una decisione del giocatore” ha dichiarato Luka Doncic.

Nelle scorse settimane la Slovenia non aveva nascosto un po’ di fastidio per la scelta di Milano di non concedere i due giocatori, che sarebbero sicuramente partiti in quintetto.