Luka Doncic, le ultime sulle sue condizioni: la Slovenia si rasserena

Luka Doncic ha subito un infortunio che ha preoccupato tutti, durante l’amichevole contro la Lettonia di sabato. La superstar dei Lakers si è scontrata fortuitamente con un compagno ed ha immediatamente chiesto il cambio, uscendo zoppicando. Nelle scorse ore però la Nazionale slovena ha comunicato che l’infortunio non è serio: Doncic è partito con la squadra alla volta di Lubiana, dove martedì si terrà l’amichevole contro la Gran Bretagna. Non è detto che Doncic giochi, anzi in via preucazionale è saggio aspettarsi che il CT lo terrà a riposo, ma se non altro possiamo stare tranquilli di vederlo in campo ad EuroBasket.

La Slovenia all’Europeo sarà impegnata nel Gruppo D con Francia, Islanda, Polonia, Belgio e Israele.