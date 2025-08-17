Luka Doncic, le ultime sulle sue condizioni: la Slovenia si rasserena

Luka Doncic ha subito un infortunio che ha preoccupato tutti, durante l’amichevole contro la Lettonia di sabato. La superstar dei Lakers si è scontrata fortuitamente con un compagno ed ha immediatamente chiesto il cambio, uscendo zoppicando. Nelle scorse ore però la Nazionale slovena ha comunicato che l’infortunio non è serio: Doncic è partito con la squadra alla volta di Lubiana, dove martedì si terrà l’amichevole contro la Gran Bretagna. Non è detto che Doncic giochi, anzi in via preucazionale è saggio aspettarsi che il CT lo terrà a riposo, ma se non altro possiamo stare tranquilli di vederlo in campo ad EuroBasket.
La Slovenia all’Europeo sarà impegnata nel Gruppo D con Francia, Islanda, Polonia, Belgio e Israele.
Po tekmi v Rigi bo ekipa v ponedeljek nadaljevala priprave na EuroBasket – že v torek nas v Areni Stožice čaka obračun z Veliko Britanijo. 💪
Z ekipo bo treniral tudi kapetan Luka Dončić, ki je tekmo proti Latviji na srečo končal brez poškodbe. 🔥#mojtim | #EuroBasket pic.twitter.com/M4gb3r1zaV
— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 17, 2025